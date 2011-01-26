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Граждане - резиденты РФ обязаны уведомлять налоговые органы об открытии счетов в заграничных банках

25.01.17 16:14
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Граждане - резиденты РФ обязаны уведомлять налоговые органы об открытии счетов в банках, расположенных за границей, предупреждает Управление ФНС по республике Татарстан.

Физические лица – резиденты несут ответственность за своевременное уведомление налогового органа по месту учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов, открытых за пределами РФ, не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов счетов по утвержденной форме.

Ответственность за непредставление уведомления в налоговый орган предусмотрена пунктом 2.1 статьи 15.25 КоАП (штраф на граждан в размере от 4 до 5 тыс. рублей).

Уведомления представляются по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 21.09.2010 №ММВ-7-6/457@ «Об утверждении форм уведомлений об открытии (закрытии), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, и о наличии счета в банке за пределами территории Российской Федерации».

Указанными нормативными актами не ограничивается право резидента на указание в уведомлении национального или международного номера счета (IBAN) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации.

Согласно разъяснениям ФНС России от 27.07.2016 №ОА-3-17/3424@ в разделе «Сведения о счете (вкладе) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации» в поле «Номер счета (вклада) на момент заполнения» уведомления допускается указание номера счета как в национальном формате, так и в формате IBAN. При этом в соответствии с частью 4 статьи 12 Закона №173-ФЗ переводы резидентами средств на свои счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, со своих счетов (с вкладов) в уполномоченных банках осуществляются при предъявлении уполномоченному банку при первом переводе уведомления налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) с отметкой о принятии указанного уведомления.

В этой связи рекомендуется в предъявляемом в налоговый орган уведомлении указывать номер счета в формате, аналогичном тому, на который предполагается осуществлять переводы.

При этом номер счета, указанный в уведомлении, должен совпадать с номером счета, указанным в отчете о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации, представляемом в соответствии с требованиями части 7 статьи 12 Закона №173-ФЗ.

Налоговики предупреждают, что информация о наличии счетов налоговым органом будет получена в рамках Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам, вступившей в силу для Российской Федерации с 01.07.2015. Конвенция содержит статью 6, позволяющую сторонам автоматически обмениваться информацией, которая является важной для администрирования или обеспечения соблюдения законодательства в отношении налогов, на которые распространяется Конвенция.  Таким образом, выявить неподавших уведомление налоговым органам будет несложно.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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