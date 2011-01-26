Выставку «Бухгалтерский учёт и аудит» в 2017 году отменили

Просмотров:

Московская выставка «Бухгалтерский учёт и аудит» в 2017 году похоже не состоится. Ее нет в календаре организатора выставок компании «Экспосервис-1» . Жаль, что в 2017 году, участники профессионального бухгалтерского сообщества не повстречаются на этом ранее традиционном мероприятии.

Как сообщили Клерк.ру в оргкомитете выставки, ее решено перенести на 2018 год. И вообще рассматривается вопрос о проведении выставки раз в два года. Более подробную информацию в оргкомитете обещали сообщить позднее.

Можно предположить, что в эпоху информационных технологий необходимость проведения выставки в оффлайне отпала. Возможно, это стало неэффективным с точки зрения продвижения товаров и услуг для бухгалтеров и бухгалтерского учета.

Обычно выставка проходит в двадцатых числах января. В прошлый раз, 23-я Специализированная выставка «Бухгалтерский учёт и аудит» проходила с 26 по 28 января в выставочных павильонах московского Экспоцентра. Организатором выставки в 2016 году стало ЗАО «Экспосервис-1» , а генеральным спонсором фирма «1С».

По данным официального сайта выставки среди постоянных участников были фирмы «1С», «Такском», «ПФ «СКБ Контур», «Инфо-Бухгалтер» , «Служба налогоплательщика», «Сам Гипер». Посетителями выставки стали более 3 500 специалистов, среди которых директора предприятий и руководители среднего звена, финансовые директора и главные бухгалтеры из Москвы, Крыма и Севастополя, других городов России и Белоруссии.