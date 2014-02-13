ФНС пояснила, как считать предельную величину процентов по контролируемой задолженности

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При определении в соответствии с пунктом 2 статьи 269 НК предельной величины признаваемых расходом процентов в отношении долговых обязательств, возникших до 01.10.2014 (при условии неизменности в течение 2016 года сроков исполнения таких обязательств), в период с 01.07.2014 по 31.12.2016 при определении величины собственного капитала не учитываются положительные (отрицательные) курсовые разницы по всей дебиторской (кредиторской) задолженности организации.

При определении же предельной величины признаваемых расходом процентов в отношении долговых обязательств, возникших после 01.10.2014, величина собственного капитала определяется в общеустановленном порядке с учетом положений пункта 2 статьи 269 НК.

Такие выводы содержатся в письме ФНС № СД-4-3/95@ от 10.01.2017.