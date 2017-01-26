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При аренде помещения у физлица стоимость неотделимых улучшений облагается НДФЛ

26.01.17 13:47
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К доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме, в частности, относятся выполненные в интересах налогоплательщика работы.

Таким образом, стоимость произведенных организацией-арендатором неотделимых улучшений является доходом, полученным физическим лицом - арендодателем в натуральной форме, и подлежит налогообложению НДФЛ по ставке 13%.

При этом дата фактического получения арендодателем дохода в этом случае определяется как день окончания действия договора аренды, в соответствии с которым были произведены такие улучшения.

Обязанность по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в бюджет НДФЛ в данной ситуации возлагается на организацию, арендующую нежилое помещение у физлица, признаваемую налоговым агентом.

Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-04-05/79439 от 29.12.2016.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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