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ФНС пояснила, как крымским организациям учитывать курсовые разницы при переоценке обязательств

26.01.17 15:49
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В ФНС в письме № СД-4-3/4@ от 09.01.2017 разъяснила порядок уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль организаций на курсовые разницы по договорам, заключенным в правовом поле Украины.

Юридические лица в течение одного месяца с даты внесения сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ на основании Федерального закона N 124-ФЗ вправе провести инвентаризацию имеющихся активов и пассивов на дату, предшествующую дате внесения таких сведений.

При этом не позднее двух недель после проведения инвентаризации юрлицо представляет в налоговый орган два экземпляра акта, подписанные всеми членами инвентаризационной комиссии, к которым прилагаются соответственно заверенные копии: приказов о создании инвентаризационной комиссии, утверждении ее председателя и перечня имущества и финансовых требований и обязательств; инвентаризационных описей или актов инвентаризации.

Таким образом, проведение инвентаризации обязательств является необходимым условием для признания их в целях налогообложения налогом на прибыль организаций в соответствии с главой 25 НК РФ, а приложенный к акту перечень обязательств является документом, подтверждающим правомерность учета этих обязательств в целях Главы 25 НК.

Налогоплательщиком, прошедшим процедуру перерегистрации в соответствии с российским законодательством, в составе внереализационных расходов могут отражаться только те курсовые разницы, которые возникли в результате переоценки тех фактических имеющихся и документально подтвержденных обязательств, которые отражены налогоплательщиками в актах, представленных в налоговые органы.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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