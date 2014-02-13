ФНС утвердила порядок и сроки размещения открытых данных по налоговым недоимкам организаций

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Опубликован приказ Федеральной налоговой службы от 29.12.2016 № ММВ-7-14/729@ "Об утверждении сроков и периода размещения, порядка формирования и размещения на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений, указанных в пункте 1-1 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации".

В 2016 году в статью 102 НК РФ был внесен пункт 11 , которым предусматривается публикация в открытых источниках части налоговых сведений об организациях. К таким сведениям относится следущая информация:

о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам (по каждому налогу и сбору, страховому взносу);

о налоговых правонарушениях,совершенных в период со 2 июня 2016 года, и мерах ответственности за их совершение;

о специальных налоговых режимах, применяемых налогоплательщиками, а также об участии налогоплательщика в консолидированной группе налогоплательщиков;

о среднесписочной численности работников организации;

об уплаченных организацией сумм налогов, сборов и страховых взносов;

о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за год.

Размещение первых даных запланировано на 25 июля 2017 года.