Бизнесмены жалуются на чрезмерное количество статотчетов

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В аппарат бизнес-омбудсмена в Новосибирской области поступило обращение от некоммерческого партнерства о порядке и сроках сдачи статистической отчетности, а также предоставлении большого количества форм в орган статистического учета, не относящихся к видам деятельности предприятий и организаций, необоснованно высоких штрафов за нарушение респондентами порядка предоставления первичных статистических данных, недостаточной информированности предпринимателей.

Региональным бизнес-омбудсменом было направлено официальное письмо в территориальный орган Федеральной службы госстатистики с предложением по внесению изменений в федеральный план статистических работ и перечень форм федерального статистического наблюдения, в целях снижения нагрузки на респондентов статистического учета, в том числе с просьбой учесть возможность осуществления взаимодействия между пользователями официальной статистической информацией. Предложения новосибирского бизнес-омбудсмена были направлены в Федеральную службу государственной статистики, сообщает пресс-служба бизнес-защитника.

В ответном письме ведомство сообщило, что Росстат разделяет озабоченность бизнеса о необходимости снижения статистической нагрузки на респондентов, поскольку она чрезмерно велика. Проблема оптимизации баланса между информационными потребностями органов государственной власти с одной стороны и практической значимостью информации, отсутствием ее дублирования ведомствами и издержками бизнеса с другой стороны - стоит достаточно остро.

Оптимизация нагрузки на респондентов будет направлена на более полное использование административных данных; исключение дублирования сбора показателей; инвентаризации состава показателей форм на предмет их актуальности и востребованности; развитие электронного способа предоставления отчетности.

В настоящее время завершается подготовка проекта распоряжения Правительства РФ об актуализации Федерального плана статистических работ, содержащего согласованные с министерствами и ведомствами положения по его оптимизации. После окончания согласительных процедур указанный документ будет внесен в Правительство РФ в установленном порядке.

Кроме того, в целях исключения дублирования сбора данных, оптимизации статистической информационной базы и снижения статистической нагрузки на респондентов Росстатом для отчета в 2017 году отменены 18 форм федерального статистического наблюдения.