ИФНС игнорирует перечисление НДФЛ раньше конца месяца и требует повторной уплаты

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В конце минувшего года многие бухгалтеры озадачились вопросом – когда перечислить зарплату и НДФЛ за декабрь, чтобы и сотрудников не обидеть и проблем себе не нажить от ИФНС.

По результатам опроса, организованного по такому случаю на нашем сайте, выяснилось, что подавляющее число наших читателей все-таки решили выплатить зарплату и уплатить с нее НДФЛ перед праздниками. Будь, что будет! Гулять, так гулять!

И вот накануне на наш форум обратился первый потерпевший. Бухгалтер с огорчением сообщил, что такое раннее перечисление НДФЛ не устроило налоговую инспекцию и она, игнорируя декабрьский платеж НДФЛ, требует повторить его еще раз.

за декабрь зарплату выдали 30.12.2016 тогда же уплатили НДФЛ. пришло требование о недоимке - говорят до 31.12.2016 нет дохода значит и нет НДФЛ. были какие разъяснения по этому поводу?

- ССГ

Вот такая история…

Обсуждение происходит в теме форума «Требование о неуплате НДФЛ».