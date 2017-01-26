ФНС: подтвердить право на налоговые льготы по НДС станет проще

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Добросовестным налогоплательщикам теперь будет проще подтверждать свое право на применение налоговых льгот по НДС, заявляет пресс-служба Федеральной налоговой службы.

ФНС направила письмо в адрес налоговых органов от 25.01.2017 № ЕД-4-15/@ о порядке применения риск-ориентированного подхода при проведении камеральных проверок налоговых деклараций по НДС, в которых отражены операции, освобождаемые от налогообложения НДС.

Налоговый орган теперь будет учитывать такие факты как представление налогоплательщиком перечня документов, подтверждающих правомерность применения льготы по НДС, использование типовых договоров, отсутствие нарушений налогового законодательства, а также продолжительность и регулярность операций, не облагаемых НДС. Располагая «налоговой историей» компании и определяя степень налогового риска совершения организацией противоправных действий, налоговый орган перейдет от сплошного к выборочному контролю льготных операций по НДС.

ФНС ожидает, что применение риск-ориентированного подхода при контроле льгот по НДС позволит сократить объем документооборота, снизить административную нагрузку и издержки добросовестных налогоплательщиков.