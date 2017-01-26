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До 1 декабря продлен срок уплаты НДФЛ, который не был удержан налоговым агентом

26.01.17 15:19
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УФНС России по Брянской области напоминает, что в Налоговый кодекс РФ внесены поправки, согласно которым изменился порядок и срок уплаты НДФЛ, неудержанного налоговым агентом.

По новым правилам физические лица освобождаются от обязанности подавать декларацию в связи с получением дохода, с которого не был удержан налог налоговым агентом. Срок уплаты НДФЛ увеличится, и перечислить средства нужно будет на основании налогового уведомления, направляемого инспекций, не позднее 1 декабря года, следующего за годом получения дохода.

То есть, суммы НДФЛ за 2016 год, не удержанные налоговым агентом, уплачиваются в срок не позднее 1 декабря 2017 года.

Также в региональном УФНС напоминаем, что не позднее 2 мая 2017 года представить декларации о доходах за 2016 год в налоговые органы по месту жительства обязаны физические лица, получившие доходы:

- от продажи жилого имущества, земельных участков, транспортных средств, акций, а также другого имущества, находящегося в собственности менее трех лет (или 5 лет - по недвижимому имуществу, приобретенному начиная с 01.01.2016);

- по договорам найма или договорам аренды любого имущества;

- от выигрышей в лотереях, игровых автоматах, тотализаторах и букмекерских конторах, рекламных акциях, конкурсах;

- в виде вознаграждения, выплачиваемого как наследникам авторов произведений науки, литературы, искусства, изобретений полезных моделей и промышленных образцов;

- в порядке дарения в денежной и натуральной форме (недвижимость, транспортные средства, акции) от лица, не являющегося членом семьи или близким родственником;

- индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения;

- нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие и иные лица, занимающиеся частной практикой.

За непредставление или несвоевременное представление налоговой декларации установлен штраф в размере 5% неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате на основании представленной декларации. Штраф начисляется за каждый месяц, начиная с 3 мая 2017 года, но не более 30% указанной суммы. Минимальная сумма штрафа - 1000 рублей.

Налог на доходы физических лиц за 2016 год, начисленный на основании декларации, уплачивается в срок не позднее 15 июля 2017 года.

Федеральная налоговая служба

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