Минтруд обновил справку о зарплате для получения пособий

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Минтруд приказом от 09.01.2017 № 1н внес изменения в форму справки о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений за два календарных года, которая выдается работникам для получения пособий у нового работодателя.

Полное название справки, напомним, "Справка о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений за два календарных года, предшествующих году прекращения работы (службы, иной деятельности) или году обращения за справкой о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений, и текущий календарный год, на которую были начислены страховые взносы, и о количестве календарных дней, приходящихся в указанном периоде на периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации, если на сохраняемую заработную плату за этот период страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации не начислялись".

Изменения незначительны и связаны с передачей администрирования страховых взносов в ведомство ФНС.

Приказ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.