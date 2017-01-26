Если справка 182н распечатана на трех листах, ФСС считает ее недействительной

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На нашем форуме сегодня развернулась дискуссия по поводу справки 182н, необходимой для расчета больничных. Бухгалтеры спорят, имеет ли значение размер шрифта в данной справке и соответственно то, на скольки листах она распечатана.

Как утверждает одна из читательниц форума, справка должна быть размещена на двух сторонах одного листа бумаги формата А4. Если листов несколько, то сотрудник легко может подменить один из них, где указан размер его зарплаты, чтобы получить из ФСС завышенное пособие. По мнению ФСС, справка, распечатанная на нескольких листах, негодна.

Организация ООО "Ромашка" выдала справку сотруднику 182-н на трех отдельных страницах:

1-я стр. - данные на организацию и о сотруднике

2-я стр. - данные о начисленной заработной плате и часть 4 раздела (данных об количестве дней отсутствия)

3-я стр. - окончание 4 раздела.

Естественно, подпись и печать расположены только на 3-ей странице.



На момент предоставления сотрудником этой справки у нас в офисе сидела выездная проверка из ФСС, ей и был задан вопрос: "Имеем ли мы право принять такую справку и не будет ли у нас в дальнейшем проблем с ФСС-м?" На что получили ответ (цит.) "Все будет зависеть от желания и настроения проверяющего, нам дана рекомендация в таких ситуациях справку считать недействительной",

т.к., получается,что человек при желании и наличии доступа к компу/принтеру имеет возможность изменить первые две страницы по своему усмотрению. Например, поставить зп с шестью нулями.



Поскольку у нас нет желания бодаться с ФСС, сотруднику было рекомендовано обратиться на предыдущее место работы:

или - за выдачей новой справки, распечатанной на 1 листе с двух сторон;

или - 1 вариант справки прошить и заверить, как положено заверять документы (прошнуровано, пронумеровано.. и т.п.)



ООО "Ромашка" категорически не желает исправлять справку, мотивируя это так: "... а где написано, что так нельзя?"

В конечном итоге страдает сотрудник, который бегает туда-сюда.

И как быть в данной ситуации?

- Аноним

Участники обсуждения считают такое мнение ФСС абсурдным и рекомендуют бухгалтеру не издеваться над сотрудником, однако отмечают, что некоторый риск имеется всегда и от этого никак не застрахуешься.

Да уж, проблема... Работодатель, принявший справку не обязан проверять ее подлинность, но ответственность на нем, если не обратиться в суд, справку недостоверную может выдать и бывший р/д (в т.ч. и на 1 листе), и работник подменить листы.

-kiry

А в каком виде вы печатаете справки 182н?

Обсуждение происходит в теме форума «182н».

Напомним, сегодня на официальном портале правовой информации опубликован Приказ Минтруда, которым вносятся изменения в вышеназванную справку 182н.