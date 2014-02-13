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Изменятся реквизиты госпошлины за совершение действий, связанных с лицензированием азартных игр

27.01.17 15:13
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С 6 февраля 2017 года изменяются реквизиты банковского счета для перечисления государственной пошлины за получение лицензии по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, а также производство и реализацию защищенной от подделок полиграфической продукции.

В связи с этим ФНС России сообщает следующие уточненные реквизиты:

счет 40101810045250010041
Банк получателя – Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва (сокращенное наименование ГУ Банка России по ЦФО)
БИК 044525000
получатель УФК по г. Москве (ИФНС России № 7 по г. Москве)
ИНН/КПП получателя средств - 7707081688/770901001
Код ОКТМО 45 382 000.

Коды классификации доходов бюджета:

182 1 08 07081 01 0300 110 - государственная пошлина за предоставление лицензии;
182 1 08 07081 01 0400 110 - государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в связи с внесением дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об оказываемых услугах в составе лицензируемого вида деятельности, в том числе о реализуемых образовательных программах;
182 1 08 07081 01 0500 110 - государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в других случаях;
182 1 08 07081 01 0700 110 - государственная пошлина за выдачу дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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