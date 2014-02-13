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В Республике Коми установлен перечень местностей, где можно не применять онлайн-ККТ

27.01.17 16:44
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Правительства Республики Коми утвердило перечень местностей, удаленных от сетей связи, на территории которых организации и ИП могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронном виде. Постановление опубликовано на официальном портале НПА.

Перечень весьма внушительный и занимает 21 страницу. В нем указаны не только деревни и села, но и некоторые поселки, входящие в состав городов республиканского значения, таких как Сыктывкар, Воркута и т.д.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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1 мнение
Клерк
kordorru
, Барнаул
ИП могут применять контрольно-кассовую технику
Вот спасибо!! Вот это помогли!
Но мы постараемся то же Вам помочь ... будете Вы на своих личных джипах .. привозить в деревни и своих личных парикмахеров и продукты питания и все, что положено!! Организовывать на основании Градостроительного кодекса! Если Вы с народ и ИП-ками так поступаете, значит и Вас нужно гнуть по полной! Что бы из судов не вылазили и каждую минуту в прокуратуру писали объяснительные! Куда все услуги у Вас подевались и кто будет в деревню у Вас .. хлеб с сахаром завозить!! Решили кончить бизнес. значит так тому и быть! Пойдём на биржу, Будете нас кормить! 
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