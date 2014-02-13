В Республике Коми установлен перечень местностей, где можно не применять онлайн-ККТ

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Правительства Республики Коми утвердило перечень местностей, удаленных от сетей связи, на территории которых организации и ИП могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронном виде. Постановление опубликовано на официальном портале НПА.

Перечень весьма внушительный и занимает 21 страницу. В нем указаны не только деревни и села, но и некоторые поселки, входящие в состав городов республиканского значения, таких как Сыктывкар, Воркута и т.д.