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39 иностранных компаний, в том числе Google, Apple и Microsoft, уже поставлены на учет как плательщики НДС

27.01.17 14:09
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С 1 января вступил в действие закон о налогообложении электронных услуг, которые оказывают иностранные компании, в том числе связанных с поставкой любого контента – игр, соответствующих электронных услуг – на территорию РФ (так называемый «налог на Google»).

По словам главы ФНС Михаила Мишустина на сегодняшний день на соответствующий учёт поставлены компании Google, Apple, Microsoft, Samsung Electronics, «Челси», Netflix Wargaming (известная игрушка World of Tanks), Garmin (п/о для навигаторов), Nintendo (игрушка Pokemon GO) и другие, всего порядка 39 компаний подали заявления. На следующей неделе ожидаетсязаявление компании группы Amazon. Регистрация продлится до 31 января.

Речь идёт о том, чтобы теперь со всех электронных услуг, которые будут оказаны россиянам (соответственно, на нашей территории), эти компании платили НДС.

Глава ФНС рассказал на встрече с Дмитрием Медведевым об электронном сервисе, созданном специально для таких компаний, сообщается на сайте Правительства.

«Можно в онлайне проверить, оттестировать, нужно ли вашей компании подавать соответствующее заявление и специальную декларацию для уплаты налога на добавленную стоимость электронных услуг, если вы их оказываете. Это реализовано на английском языке. В данный момент все это достаточно гладко проходит, и важно, что деятельность крупных компаний, которые никогда не платили налог на добавленную стоимость на территории России, приводится в соответствие с законодательством Российской Федерации», - пояснил он.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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