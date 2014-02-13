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За нарушение трудового законодательства предусмотрены штрафы

30.01.17 12:47
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В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №421-ФЗ вступили в силу изменения в КоАП РФ, предусматривающие усиление мер ответственности работодателей за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. В этой связи в отделении ФСС по Республике Северная Осетия-Алания подготовили памятку для работодателей.

Согласно ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе в части минимального размера оплаты труда, сроков выплаты заработной платы, формы оплаты труда и других положений трудового законодательства (за исключением нарушений, указанных в ч. 2 и ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ и в ст. 5.27.1 КоАП РФ), влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

- на должностных лиц и ИП в размере от 1 до 5 тысяч рублей;

- на юрлиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

Согласно ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ совершение вышеуказанных административных правонарушений лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение влечет наложение административного штрафа:

- на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет;

- на ИП – от 10 до 20 тысяч рублей;

- на юрлиц – от 50 до 70 тысяч рублей.

Одновременно в КоАП введены с 2014 года новые составы административных правонарушений в сфере трудового законодательства. Согласно ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ фактическое допущение к работе лицом, не уполномоченным на это работодателем, в случае, если работодатель или его уполномоченный на это представитель отказывается признать отношения, возникшие между лицом, фактически допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми отношениями (не заключает с лицом, фактически допущенным к работе, трудовой договор) влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей;

- на должностных лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Согласно ч. 3 ст. 5.27 КоАП уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, влечет наложение административного штрафа:

- на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей;

- на ИП – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей;

- на юрлиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

Согласно ч. 5 ст. 5.27 КоАП РФ совершение административных правонарушений, указанных в ч 2 и ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере 5 тысяч рублей;

- должностных лиц – дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет;

- на ИП – от 30 до 40 тысяч рублей;

- на юрлиц – от 100 до 200 тысяч рублей.

В соответствии с ч. 23 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение законного предписания должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, влечет наложение административного штрафа:

- на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет;

- на ИП – от 30 до 50 тысяч рублей;

- на юрлиц – от 100 до 200 тысяч рублейнар

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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