В Курске бухгалтер «брошенной» фирмы получала из ФСС пособия исходя из серой зарплаты

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Попытка незаконно улучшить свое благосостояние за счет Курского отделения ФСС пресечена в суде. Судьи согласились с доводами юристов областного соцстраха и не позволили женщине получить незаслуженные повышенные выплаты, сообщили в региональном отделении фонда.

Еще летом 2016 года в курский соцстрах обратилась бухгалтер одной из фирм с просьбой о перечислении на ее личный счет пособия по беременности и родам, а также по уходу за ребенком. В ходе уточнения информации специалисты регионального отделения ФСС выяснили, что организация, в которой трудилась женщина, попросту исчезла, и по закону просительница действительно имеет полное право получать все выплаты напрямую.

Но тут вскрылась еще одна странная деталь – расчет размера пособий был произведен, исходя из устных, ничем не подтвержденных утверждений самой заявительницы. Женщина просто сообщила, что получала заработную плату в размере 30 тысяч рублей и потребовала назначить ей соответствующие этому немаленькому доходу пособия. Изначально суд города Волгограда, где по документам числился головной офис той самой пропавшей фирмы, поддержал требования истицы.

Но специалистам правового отдела Курского ФСС удалось выяснить, что по данным ПФР она зарабатывала всего лишь 12 тысяч рублей в месяц, соответственно детские выплаты по закону должны быть меньше назначенных.

После обращения в тот же суд г. Волгограда юристов курского соцстраха служители Фемиды не могли не признать этих доводов. В итоге размер пособий для заявительницы был пересмотрен.

Специалисты правового отдела Курского отделения ФСС допускают, что на самом деле зарплата женщины вполне могла достигать тех самых 30 тысяч, но выплачивалась она по «серой» схеме. Юристы соцстраха очередной раз напоминают: чтобы избежать подобных ситуаций, не тратить впустую время и силы в суде и не попадать в затруднительное финансовое положение в случае утери заработка, разумнее заранее побеспокоиться о легальных отчислениях в ФСС.