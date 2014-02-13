В ФСС напомнили максимальный размер пособий на 2017 год

Просмотров:

В соответствии с частью 3.2. статьи 14 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу за ребенком, учитывается за каждый календарный год в сумме, не превышающей установленную на соответствующий календарный год предельную величину базы для начисления страховых взносов в ФСС. Об этом напомнили в Новосибирском отделении Фонда.

Средний заработок работника организации, учитываемый при расчете пособий в 2017 году в расчетном периоде 2015-2016 гг., не может превышать 1 388 000 руб. (за 2015 – 670 000,00 руб.; за 2016 – 718 000,00 руб.)

Размер среднего дневного пособия по временной нетрудоспособности с учетом страхового стажа не может превышать:

• при страховом стаже до пяти лет - 1140,82 руб. (1 388 000 руб. / 730 x 60 %);

• при страховом стаже от пяти до восьми лет - 1521,09 руб. (1 388 000 руб. / 730 x 80 %);

• при стаже восемь лет и более, а также при назначении пособия по беременности и родам - 1901,36 руб. (1 388 000 руб. / 730 x 100 %).

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, исчисленный из предельной величины базы для начисления страховых взносов в ФСС, в 2017 году не может превышать 23 120,53 руб. (1901,36 руб. x 30,4 дн. x 40 %).