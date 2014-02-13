Зарплату сотрудникам, работающим за пределами России, можно будет платить в иностранной валюте

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Минтруда, наконец, представил проект закона, вносящего изменения в Трудовой кодекс и федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле". Речь идет о разрешении выплачивать зарплату в иностранной валюте работникам организации, являющимся валютными резидентами РФ, но работающими за границей. Паспорт проекта был размещен еще в августе 2015 года, но текст законопроекта появился только на прошлой неделе.

Поправки предлагается внести в статью 131 Трудового кодекса, где будет оговорено, что в случаях, предусмотренных законодательством о валютном регулировании и валютном контроле, выплата заработной платы может производиться в иностранной валюте. А в закон о валютном регулировании, в статью 9, будут добавлены три пункта, среди которых пункт о том, что разрешаются операции по выплате физическим лицам - резидентам заработной платы и иных выплат в иностранной валюте за пределами территории РФ по заключенным ими с юридическими лицами - резидентами трудовым договорам, предусматривающим выполнение такими физическими лицами - резидентами своих трудовых обязанностей за пределами территории РФ. В данный момент таким работникам в иностранной валюте могут выплачиваться только командировочные расходы.