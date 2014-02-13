ФНС разъяснила пенсионерам Карелии порядок предоставления льготы по транспортному налогу

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Статьей 356 НК РФ дано право законодательным (представительным) органам субъекта РФ определять порядок и сроки уплаты транспортного налога, а также льготы и основания их использования налогоплательщиком.

В соответствии с положениями статьи 6 Закона Республики Карелия от 30.12.1999 N 384-ЗРК лица, на которых зарегистрированы автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт) включительно, а также лица, на которых зарегистрированы мотоциклы и мотороллеры, уплачивают налог по налоговой ставке, уменьшенной на 50%, если они относятся в том числе к категории граждан, получающих социальную пенсию.

Между тем в ФНС за разъяснениями обратился житель Карелии, получающий социальную пенсию и имеющий в собственности легковой автомобиль мощностью двигателя 131,90 л. с.

Законом N 384-ЗРК не предусмотрены льготы для граждан, получающих социальную пенсию, в отношении автомобилей мощностью свыше 100 л. с., пояснили в ведомстве.

Учитывая изложенное, при расчете налоговым органом транспортного налога льгота не может быть предоставлена, говорится в письме ФНС № БС-19-21/8 от 17.01.2017.