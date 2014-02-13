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Какую дату поставить в поле 109 платежного поручения?

30.01.17 11:45
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Правила заполнения платежных поручений на уплату налогов регламентированы приказом Минфина России от 12.11.2013 № 107н. Казалось бы, все должно быть предельно ясно. Однако в процессе работы бухгалтеры зачастую встают перед выбором – как заполнить то или иное поле «платежки»

Напомним, что в настоящее время на нашем сайте проводится другой опрос – по поводу заполнения платежного поручения в части поля 101 «статус плательщика». Если вы еще не принимали в нем участие, голосовать можно по этой ссылке.

Однако вопросы вызывает и другое поле 109 «платежки» - «дата документа основания платежа», где должна указываться дата подписания декларации налогоплательщиком, которая на момент совершения платежа может быть еще не сдана.

В частности, таким вопросом задался один из читателей нашего форума. В теме «графа 109 в пп какую дату ставить?»

Подскажите пожалуйста при перечислении авансового платежа в графе 109 за 1 кв.17г. что писать
-"0";
-дату сдачи декларации 25.10.16г.;
-дату перечисления платежа 25.01.17г.?
- Аноним

На практике многие бухгалтеры заполняют это поле нулем. Однако не всегда банки пропускают такие поручения и бухгалтеру волей-неволей приходится указывать в этом поле конкретную дату. Какую именно?

Это мы попытаемся выяснить в ходе опроса, в котором приглашаем вас принять участие.

Что вы указываете в поле «платежки» 109 «дата документа» при уплате налогов?

Ключевые слова: платежное поручение

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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