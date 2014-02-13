Клерк.Ру
 

Женщина согласилась быть номинальным директором за 10 тыс. рублей в месяц

30.01.17 14:17
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На минувшей неделе мы освещали историю главного бухгалтера, которая только после трудоустройства узнала, что ее должность – чисто номинальная и от нее требуется лишь ставить свою подпись на документах и нести ответственность. К тому повороту событий женщина была явно не готова, потому что не планировала становиться номиналом.

Между тем некоторые граждане сознательно идут на подобные аферы, становясь номинальным руководителем, учредителем компании или даже ИП. Кто-то делает это из алчных побуждений ради вознаграждения, кто-то по наивности, по глупости или по доброте душевной. Однако, как правило, рано или поздно наступает час прозрения и номинальный горе-руководитель начинает искать пути выхода из запутанной ситуации.

Так, одна из посетительниц нашего форума поделилась с клерками подобной проблемой.

Я по своей дурости оформила на себя фирму,первые месяцы мне платили зарплату 10т. рублей ,потом перестали,сказали что меняют директора с меня на другого,но меняют без меня (я знаю что должна была лично приехать и подписать бумаги).но они сказали сами сделают,я думаю мутят что то не хорошее. Никак не могу узнать как мне самой её закрыть и узнать нет ли у них долгов. Я знаю только название фирмы.может кто то подскажет как её закрыть?? У одной фирмы открыт счёт в альфа банке,а у второй не знаю,так как они открыли счёт без моего присутствия!
- nataguly

Как отмечают налоговики, факты регистрации организаций по чужим паспортам сегодня не редкость. Однако, предоставляя свой паспорт для таких целей и подписывая учредительные документы, граждане далеко не всегда осознают, что тем самым возлагают на себя всю полноту уголовной и административной ответственности за деятельность организации.

В законодательстве нет понятия «номинальный директор», а значит гражданину, погнавшемуся за лёгкими деньгами, придётся ответить по всем обязательствам «его» фирмы, предупреждает в частности, УФНС по Хабаровскому краю.

Дать совет номинальной бизнес-леди, которая, судя по всему, мало разбирается в юридических тонкостях и не знает различий между юрлицом и ИП, можно в теме форума «Как закрыть ИП если я знаю только название фирмы???»

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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