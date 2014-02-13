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При продаже алкогольной продукции необходимо применять онлайн-кассы с 31 марта

30.01.17 12:16
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УФНС Хабаровского края предупреждает: начиная с 31 марта 2017 года организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, вне зависимости от системы налогообложения, будут обязаны применять контрольно-кассовую технику. Соответствующие требования предусмотрены Федеральным законом от 03.07.2016 № 261-ФЗ, который внес изменения в Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ.

Управление напоминает, что в соответствии с пунктом 13.1 статьи 2 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ, пиво также отнесено к алкогольной продукции.

Таким образом, все магазины, кафе, рестораны, где продается алкогольная продукция (в т.ч. и пиво), должны будут применять ККТ, даже если они являются индивидуальными предпринимателями, или применяемая ими система налогообложения ранее позволяла осуществлять наличные денежные расчеты без использования кассового аппарата.

Для работы по новым требованиям законодательства необходимо:

- приобрести новую онлайн кассу или провести модернизацию старой модели (программную или программно-аппаратную). Узнать о возможности модернизации ККТ можно у производителей кассовой техники, а также в центре технического обслуживания;

- зарегистрировать ККТ в налоговых органах. 

Федеральная налоговая служба

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