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Пояснения по декларации НДС должны представляться только в электронном виде

30.01.17 13:15
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С началом года, как обычно, вступают в силу изменения налогового законодательства. С некоторыми из них знакомит налогоплательщиков УФНС по Республике Бурятия.

Изменились правила подачи пояснений по электронной декларации по НДС.

С 1 января 2017 года налогоплательщикам, обязанным отчитываться по налогу на добавленную стоимость в электронном формате, придется предоставлять пояснения по этому документу тоже в электронном виде. Если на запрос налогового органа будет направлено разъяснение в бумажном варианте, оно будет считаться непредставленным, со всеми вытекающими последствиями в виде штрафных санкций.

Как и раньше, на подготовку и отправку документа дается 5 дней с даты получения требования предоставить пояснения к декларации в связи с выявлением в ней противоречий или несоответствий. Формат представления пояснений к налоговой декларации по НДС в электронной форме утвержден приказом ФНС России от 16.12.2016 № ММВ-7-15/682@.

Помимо разъяснений дополнительно могут быть приложены и иные документы, которые налогоплательщик считает значимыми, но все они также должны быть в электронном формате.

Появился новый вид ответственности за совершение налоговых правонарушений.

За непредставление или несвоевременное представление лицом в налоговый орган пояснений, (пункт 3 статьи 88 Кодекса), в случае непредставления в установленный срок уточненной налоговой декларации, с 1 января 2017 будет применяться ответственность, предусмотренная пунктом 1 статьи 129.1 Кодекса (пункт 13 статьи 1 Федерального закона № 130-ФЗ).

Напомним, пунктом 3 статьи 88 Кодекса предусмотрено три основания для направления требования о представлении пояснений: 1) если выявлены ошибки в декларации (расчете), противоречия между сведениями, содержащимися в представленных документах; 2) выявлены несоответствия между сведениями, представленными налогоплательщиком, и сведениями, имеющимися у налогового органа; 3) когда в декларации заявлен убыток или же когда подана "уточненка", в которой уменьшена сумма налога к уплате в бюджет.

Резюмируя, скажем: ответственность возникает за непредставление (несвоевременное представление) пояснений, а также в случае представления пояснений по НДС на бумажном носителе, в виде штрафа в размере 5000 руб., а за те же деяния, совершенные повторно в течение календарного года, штраф уже составит 20 000 руб.

Кроме того, в пункт 6 статьи 88 Кодекса были внесены изменения, позволяющие налоговому органу при проведении камеральной налоговой проверки требовать у налогоплательщика-организации или у налогоплательщика - индивидуального предпринимателя представления в течение пяти дней необходимые пояснения об операциях (имуществе), по которым применены налоговые льготы.

Федеральная налоговая служба

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