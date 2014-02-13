Многодетные семьи предлагается освободить от налога на имущество

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Депутат от КПФР Тамара Плетнева, являющаяся главой Комитета по по вопросам семьи, женщин и детей, внесла на рассмотрение в нижнюю палату Парламента законопроект, которым предлагается освободить многодетные семьи от налога на имущество.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, уровень доходов таких семей и, как следствие - благосостояние, как правило, снижается с появлением в семье каждого следующего ребенка. В результате принятия законопроекта больше миллиона многодетных семей будут освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц.

Законопроект, по мнению автора, призван способствовать улучшению общей демографической ситуации в Российской Федерации, повышению рождаемости, повышения статуса семей, имеющих 3-х и более детей.

В финансово-экономическом обосновании к проекту указывается , что реализация законопроекта может потребовать от 3 млрд. 197, 5 млн. руб. до 6 млрд. 395 млн. руб. (исходя из численности многодетных семей в Российской Федерации). Так что проект вряд ли будет поддержан Правительством, а значит не будет принят.