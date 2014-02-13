Клерк.Ру
 

В Ульяновской области утвержден список местностей, где можно не применять ККТ

30.01.17 16:14
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Правительство Ульяновской области утвердило перечень отдалённых, труднодоступных населённых пунктов, в которых организации и индивидуальные предприниматели могут осуществлять наличные денежные расчёты и (или) расчёты с использованием платёжных карт без применения контрольно-кассовой техники. Постановление от 25.01.2017 № 36-П опубликовано сегодня на Официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что в тех населенных пунктах, где разрешено не применять ККТ, организации и ИП обязаны вместо кассового чека по требованию клиента (покупателя) выдавать документ с обязательными реквизитами, установленным абзацами четвертым - двенадцатым пункта 1 статьи 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа".

Кроме того, если организация или ИП продает алкоголь (пиво в том числе), то она обязана применять ККТ, даже если торговля производится на территории населенного пункта, включенного в перечень.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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2 мнения
Клерк
kordorru
, Барнаул
Напомним, что в тех населенных пунктах, где разрешено не применять ККТ, организации и ИП обязаны вместо кассового чека по требованию клиента (покупателя) выдавать документ
Что то я не понял) Где это "разрешено" не применять ККТ?
В этих самых местностях, разрешено НЕ передавать через интернет, сведения с ККТ.
А саму онлайн кассу покупать каждому и применять по полной, только автономно и раз в год, менять фискальный накопитель ( кому то и раз в три года - если повезёт купить такой)
Или я чего то не понял?))
И теперь в тех местностях - всё по старому? ))) Поясните
Клерк
kordorru
, Барнаул
Тем более, что документ запросто меняется, отменяется и прочее. Проведут в деревню интернет ..и всё)) Постановление изменили ... деревню из списка этого вычеркнули. Всё )) Будь добр передавай чеки в онлайн!! 
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