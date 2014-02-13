Клерк.Ру
 

Декларацию соответствия условий труда нормативным требованиям можно отправить электронно

31.01.17 10:14
Просмотров: 

В соответствии с п. 2 Приказа Минтруда РФ от 7 февраля 2014 г. N 80н "О форме и порядке подачи декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда» на официальном сайте Роструда заработал сервер по приему от работодателей деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, в том числе в электронном виде.

Работодатели могут загружать деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда на данном ресурсе самостоятельно без направления деклараций в адрес Государственной инспекции труда.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Семинары по теме «Трудовое законодательство, ТК РФ»
Бухгалтерские новости
 
Минтруд дал разъяснения по ряду вопросов, связанных с охраной труда
 
Бухгалтеру
 
Специальная оценка условий труда: порядок проведения, ответственность работодателя
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Трудовое законодательство, ТК РФ»

Все семинары по теме Трудовое законодательство, ТК РФ
Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
1
Мнения155
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
19:58
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Алексей Александров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству»
19:33
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
19:27
Аноним прокомментировал материал «Пенсия должна быть 30 тыс. рублей!»
19:19
Аноним прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
19:13
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
18:48
Клерк
historyfoto прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
18:42
Клерк
Цой прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
18:41
Аноним прокомментировал материал «ФНС в автоматическом режиме поменяла коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ»
18:32
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Алексей Александров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству»
18:30
Клерк
ВаляЧел прокомментировал материал «Алексей Александров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству»
18:27
Клерк
stalk прокомментировал материал «Глава ФНС отрапортовал Медведеву о полной готовности к переходу на онлайн-кассы»
18:27
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
18:25
Клерк
Natatalka прокомментировал материал «Минтруд выступил против приравнивания статуса самозанятых граждан к предпринимателям»
17:48
Аноним прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
17:44
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
17:33
ИП 6%
Izem прокомментировал материал «Роспотребнадзор напомнил потребителям об их правах при покупке товара через интернет»
17:13
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Добровольное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
17:12
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
17:09
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Главбух «на крючке» или 5 налоговых подстав»
17:03
Аноним прокомментировал материал «Добровольное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
17:03
Аноним прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
17:01
Аноним прокомментировал материал «Алексей Александров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству»
16:56
Аноним прокомментировал материал «Главбух «на крючке» или 5 налоговых подстав»
16:53
Не клерк
GSokolov прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
16:51
Аноним прокомментировал материал «Алексей Александров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству»
16:38
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
16:35
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
16:34
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
16:29
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Срочно нужна бухгалтерская помощь? Спросите у коллег»
16:27
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Срочно нужна бухгалтерская помощь? Спросите у коллег»
16:25
Аноним прокомментировал материал «Алексей Александров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству»
16:23
Аноним прокомментировал материал «Списывая деньги с карты клиента, банк не торопится зачислять их на счет получателя»
16:22
Аноним прокомментировал материал «Расчет себестоимости в 1С УПП 1.3. Инструкция по подготовке»
16:21
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Главбух «на крючке» или 5 налоговых подстав»
16:21
Аноним прокомментировал материал «Главбух «на крючке» или 5 налоговых подстав»
16:19
еще
 