Декларацию соответствия условий труда нормативным требованиям можно отправить электронно

Просмотров:

В соответствии с п. 2 Приказа Минтруда РФ от 7 февраля 2014 г. N 80н "О форме и порядке подачи декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда» на официальном сайте Роструда заработал сервер по приему от работодателей деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, в том числе в электронном виде.

Работодатели могут загружать деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда на данном ресурсе самостоятельно без направления деклараций в адрес Государственной инспекции труда.