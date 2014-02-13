Срок начисления пени по налогу на имущество физлиц устанавливают региональные власти

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ФНС России своим письмом № БС-4-11/46 от 09.01.2017 донесла до сведения заинтересованных органов государственной власти субъектов РФ, принимавших решение об установлении с 2015 года порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, позицию Минфина о порядке начисления пени, изложенную в письме от 29 декабря 2016 г. N 03-05-04-01/79213.

В Минфине пояснили, что законы об изменении сроков начисления пеней в соответствии с пунктом 4.1 статьи 75 НК РФ вправе принимать субъекты РФ, на территориях которых налогообложение имущества физических лиц осуществляется по кадастровой стоимости в отношении всех объектов налогообложения либо в отношении отдельных объектов налогообложения, указанных в пункте 3 статьи 402 НК.