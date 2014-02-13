Пять важных судебных решений по налогам 2016 года
30.01.17 18:53
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Эксперт ИРСОТ Станислав Джаарбеков анализирует судебных решений по налогам принятые в 2016 году
- 02:11 Президиум Верховного Суда РФ издал 20.12.2016 Обзор судебной практики № 4 (2016). В этом документе есть пять важных судебных решений по налогам
- 07:14 О вычете НДС при выставлении контрагентом счета-фактуры по льготируемым операциям
- 13:43 О расходах по выплате работнику в связи с расторжением трудового договора
- 19:31 О взыскании недоимки с взаимозависимого лица
- 21:23 О представлении уточненной налоговой декларации
- 25:28 Об исправлении налогов, признаваемых расходом по налогу на прибыль