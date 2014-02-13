С 1 июля получателям региональных и местных субсидий нужно будет восстанавливать НДС

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Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ в статью 170 Налогового кодекса Российской Федерации внесены изменения, касающиеся порядка восстановления НДС, сообщается на сайте УФНС Томской области.



Согласно новой редакции НК РФ, вступающей в силу с 1 июля 2017 года, при получении налогоплательщиком из бюджетов всех уровней субсидий на возмещение затрат (включая налог), связанных с оплатой приобретенных товаров (работ, услуг) с учетом налога, а также на возмещение затрат по уплате налога при ввозе товаров на территорию России, ранее принятый к вычету НДС, подлежит восстановлению. Сейчас НДС подлежит восстановлению только в случае, если субсидия получена из федерального бюджета.



Восстановление сумм налога производится в том налоговом периоде, в котором получены суммы субсидий. Восстанавливаемый НДС не включается в стоимость товаров (работ, услуг), а учитывается в составе прочих расходов в соответствии со статьей 264 Кодекса.

Таким образом, с 1 июля 2017 года кроме получателей федеральных субсидий производить восстановление НДС необходимо будет и получателям региональных, а также местных субсидий.