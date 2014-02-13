Кадровик не считает нужным ставить бухгалтера в известность о кадровых перемещениях сотрудников

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Противостояние бухгалтера и кадровика – тема отнюдь не новая. На нашем форуме периодически выносятся на обсуждение такие истории. Некоторые из них даже стали притчей во языцех.

Накануне еще один бухгалтер пожаловался на работу кадровой службы. Читательница нашего форума работает бухгалтером по начислению зарплаты и ей приходится ежемесячно проводить расследование, чтобы определить кадровые перемещения сотрудников, которых кадровик не указал в графике.

Неужели это входит в обязанности бухгалтера? Для чего тогда нужен кадровик? Этими вопросами задается наша читательница.

У нас в организации основная масса работает по сменному графику, вот к зарплате кадровик мне предоставил графики на месяц, кто в какую смену работал. Потом выясняю, одного нет в графике, второго, третьего....Я спрашиваю где остальные? Мне отвечают - все остальные по пятидневке. Но это совсем не так. Вот сидела и всех проверяла, кого перевели из смены в смену, кому пятидневку, а кому индивидуальный график проставить.

Обязан ли кадровик меня предупреждать об переводе человека из смены в смену?

Как у вас в организации? Тоже бухгалтера по зарплате вводят графики? При условии, что имеется кадровый отдел?

- Аноним

А в вашей организации бухгалтеры и кадровики работают в одной связке или каждый «тянет одеяло» на себя? Поделиться своим опытом и дать совет нашей читательнице можно в теме форума «Графики».