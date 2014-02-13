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ИФНС требует уплаты НДС от ИП, который был уверен, что находится на УСН

31.01.17 15:19
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В пренеприятную ситуацию попал читатель нашего форума. Мужчина зарегистрировался в качестве ИП и успешно работал, применяя УСН с объектом «Доходы». Однако спустя 2 года неожиданно выяснилось, что в ИФНС нет его уведомления о переходе на УСН, в связи с чем ИП должен применять общий режим налогообложения со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями в виде НДС и НДФЛ.

из налоговой звонили, сказали, что у них нет данных что я на спецрежиме, я к бухгалтеру - она говорит, что отправляла письмо об этом через почту России при регистрации ИП.
В итоге инспекция устроила камералку, арестовали счета и требуют уплаты НДС за 2 года. А я даже и думать не думал, что у меня режим не 6%.
Бухгалтер слилась, трубку не берет, счета заблокированы. Что делать не знаю...
Можно ли подать заявление на усн 6% "задним числом ", можно ли доказать как-то, что умысла никакого не было при регистрации ИП, чтобы тогда не указывать спецрежим?
- Maxim1980

Отметим, что это далеко не первая история, обсуждаемая на нашем форуме, когда налогоплательщик лишь через несколько лет узнает, что неправомерно применял УСН, так как уведомление о переходе на спецрежим либо не подавалось, либо не дошло до адресата, либо было утеряно налоговой инспекцией. В этой связи было бы нелишним сохранять свой экземпляр уведомления с отметкой ИФНС или опись со штампом Почты России в случае направления уведомления в бумажном виде, а также, не откладывая в долгий ящик, получить в ИФНС информационное письмо, подтверждающее факт перехода на УСН.

Дать совет предпринимателю, оказавшемуся в такой затруднительной ситуации, можно в теме форума «ФНС заблокировали счёт и заставляют платить НДС».

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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