Топилин заявил о привлечении 20 млрд руб. в ПФР за счет легализации теневой занятости

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В Пенсионный фонд России перечислено дополнительно более 20 млрд рублей страховых взносов за счет легализации теневой занятости, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике.

Он отметил, что отчеты о легализации теневого сектора поступают из Пенсионного фонда, передает RNS.

«Могу сказать, что за прошлые периоды дополнительно за счет этого (легализации теневой занятости) мы собрали в Пенсионный фонд более 20 млрд рублей. Это, мне кажется, достаточно хороший показатель, но мы продолжаем работу», — заявил Топилин,