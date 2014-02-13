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"Детские" пособия проиндексируют на 5,4%

31.01.17 13:36
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С 1 февраля 2017 года пособия на детей будут проиндексированы на 5,4%. Это следует из постановления Правительства РФ от 26.01.2017 № 88 "Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2017 году".

Так же будут проиндексированы многие другие выплаты, указанные в Федеральном законе от 06.04.2015 N 68-ФЗ, в том числе и пособие на погребение.

Размер некоторых пособий можно найти в нашем справочнике "Пособия в 2017 году".

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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