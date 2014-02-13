Клерк.Ру
 

МРОТ должен стать региональным, чтоб приблизиться к прожиточному минимуму

31.01.17 16:03
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Сегодня Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин принял участие в расширенном заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике. В качестве ключевой задачи на этот год глава Минтруда отметил тему приближения МРОТ к прожиточному минимуму. По его мнению, решение этого вопроса лежит в переходе к регионализации МРОТ.

«Мы хотим и планировали, у нас есть такие поручения Правительства, решить вопрос, связанный с приближением минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму в регионах, – сказал Министр. – Эта конструкция заработает только тогда, когда будет осуществлен переход на некую регионализацию минимального размера оплаты труда».

«Если мы говорим о соответствии МРОТ прожиточному минимуму, то прожиточный минимум отражает все моменты, связанные со стоимостью жизни, и тогда это региональный показатель. В противном случае… я все время привожу в пример те регионы, в которых прожиточный минимум ниже среднероссийского. Таких регионов очень много. Это регионы средней полосы, Северного Кавказа. Если установить МРОТ по прожиточному минимум в среднем по Российской Федерации, то в этих регионах будут просто неконкурентные условия, высокие требования к заработной плате. Там большой удельный вес занимает сельское хозяйство, где заработные платы еще не достаточно высокие и отстают от средних показателей», – рассказал Максим Топилин.

Глава Минтруда также обратил внимание, что вопрос доведения МРОТ до прожиточного минимума не относится к теме северных надбавок и районных коэффициентов. «Мы неоднократно заявляли, что северные надбавки и районные коэффициенты будут сохранены и никаких изменений ни в трудовое законодательство, ни в какие-то акты Правительства вноситься не будут. Ничего в этой части не предполагаем менять, – подчеркнул он. – При этом мы сейчас внесли в правительство законопроект, который предусматривает, что инспекциям по труду можно будет проверять вопросы, связанные с северными надбавками и иными тарифно-квалификационными справочниками и списками, несмотря на то, что это утверждено советскими нормативными актами».

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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