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Утвержден порядок принятия решения о признании социально ориентированной НКО исполнителем общественно полезных услуг

31.01.17 17:03
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Правительство РФ постановлением от 26.01.2017 № 89 установило Правила принятия решения о признании социально ориентированной некоммерческой организации исполнителем общественно полезных услуг и Правила ведения реестра таких организаций.

Решение о признании социально ориентированной НКО исполнителем общественно полезных услуг принимает Минюст РФ. Для этого соискатель должен подать в министерство заявление и заключении о соответствии качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг установленным критериям.

В постановлении так же привелены:

  • перечень оснований для отказа в выдаче заключения;
  • срок принятия решения о выдаче (отказе в выдача) заключения;
  • основания для отказа в признании организации исполнителем общественно полезных услуг;
  • сроки принятия решения о признании (отказа в признании) организации исполнителем общественно полезных услуг;
  • сроки уведомления НКО о принятом решении.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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