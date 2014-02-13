Утвержден порядок принятия решения о признании социально ориентированной НКО исполнителем общественно полезных услуг
31.01.17 17:03
Просмотров:
Правительство РФ постановлением от 26.01.2017 № 89 установило Правила принятия решения о признании социально ориентированной некоммерческой организации исполнителем общественно полезных услуг и Правила ведения реестра таких организаций.
Решение о признании социально ориентированной НКО исполнителем общественно полезных услуг принимает Минюст РФ. Для этого соискатель должен подать в министерство заявление и заключении о соответствии качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг установленным критериям.
В постановлении так же привелены:
- перечень оснований для отказа в выдаче заключения;
- срок принятия решения о выдаче (отказе в выдача) заключения;
- основания для отказа в признании организации исполнителем общественно полезных услуг;
- сроки принятия решения о признании (отказа в признании) организации исполнителем общественно полезных услуг;
- сроки уведомления НКО о принятом решении.