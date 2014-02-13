Утвержден порядок принятия решения о признании социально ориентированной НКО исполнителем общественно полезных услуг

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Правительство РФ постановлением от 26.01.2017 № 89 установило Правила принятия решения о признании социально ориентированной некоммерческой организации исполнителем общественно полезных услуг и Правила ведения реестра таких организаций.

Решение о признании социально ориентированной НКО исполнителем общественно полезных услуг принимает Минюст РФ. Для этого соискатель должен подать в министерство заявление и заключении о соответствии качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг установленным критериям.



В постановлении так же привелены: