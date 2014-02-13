Минфин разъяснил порядок расчета пени по налогу на имущество при изменении кадастровой стоимости

Просмотров:

ФНС своим письмом № БС-4-21/186 от 11.01.2017 направила для руководства и использования в работе письмо Минфина России от 29.12.2016 N 03-05-04-01/79101 по вопросу о начислении пеней по налогу на имущество организаций в случае изменения кадастровой стоимости в течение налогового периода.

В соответствии с пунктом 15 статьи 378.2 НК РФ в случае изменения кадастровой стоимости (являющейся предметом оспаривания) по решению комиссии по рассмотрению споров или решению суда сведения о новой кадастровой стоимости учитываются при определении налоговой базы начиная с налогового периода, в котором подано заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания.

Однако организация в течение налогового периода уплачивает авансовые платежи, рассчитываемые исходя из кадастровой стоимости объекта недвижимого имущества по состоянию на 1 января года налогового периода, за просрочку которых начисляются пени.

При этом исполнение налогоплательщиком обязанности по уплате авансового платежа в установленный срок до изменения кадастровой стоимости объекта налогообложения в течение соответствующего налогового периода не является основанием для начисления пеней на сумму такого авансового платежа, пояснили в Минфине.