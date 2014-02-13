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В Амурской области утвердили перечень местностей, где можно не применять онлайн-ККТ

01.02.17 11:47
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В Амурской области утвердили перечень местностей, удаленных от сетей связи, в которых организации и индивидуальные предприниматели могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных. 

Утверждение такого перечня предусмотрено пунктом 7 статьи 2 Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа".

Кроме того, региональными властями может утверждаться перечень местностей, в которых можно вообще не применять ККТ (в соответствии с п.3 статьи 2 закона 54-ФЗ). Такой перечень утвержден, например, в Ульяновской области.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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1 мнение
Клерк
kordorru
, Барнаул
Вот!! Наконец то верно подан материал.
Именно так и обстоят дела у нас в субъектах России
Я утром оказываю услугу  (подстриг в деревне бабушку) в Ульяновской области - при этом я вовсе не использую НИ какой онлайн кассы (АС БСО) , поскольку есть Постановление, что можно при помощи ПЛАТЁЖНЫХ карт!! ( ну допустим среди 12 дворов в указанной деревне, существует один двор в котором стоит банкомат и бабушка, через банкомат, мне оплатила свою подстрижку!)
К обеду я лечу на стойбище оленеводов в Амурской области и там уже, мне нужно предварительно купив онлайн - АС БСО !! подстричь передовика-бригадира. Но поскольку тексты Постановлений разные, то я уже отбиваю ему чек на новенькой АС БСО-онлайн! При этом самого онлайна естественно НЕТ!! Его реально нет!! Но аппарат я такой купить обязан!
Будем ждать новых Постановлений от регионов. Узнаем, кто во, что гаразд в законотворчестве!
Бред!
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