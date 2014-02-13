В Амурской области утвердили перечень местностей, где можно не применять онлайн-ККТ

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В Амурской области утвердили перечень местностей, удаленных от сетей связи, в которых организации и индивидуальные предприниматели могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных.

Утверждение такого перечня предусмотрено пунктом 7 статьи 2 Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа".

Кроме того, региональными властями может утверждаться перечень местностей, в которых можно вообще не применять ККТ (в соответствии с п.3 статьи 2 закона 54-ФЗ). Такой перечень утвержден, например, в Ульяновской области.