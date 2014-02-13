ФНС: как заполнить новый расчет по взносам

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ФНС в письме № БС-4-11/100@ от 10.01.2017 отвечая на вопросы ПАО «КАМАЗ», разъяснила некоторые вопросы заполнения Расчета по страховым взносам.

При наделении обособленного подразделения полномочиями по начислению выплат и вознаграждений в пользу физических лиц необходимо сообщить в об этом в ИФНС в течение одного месяца.

При этом уплата страховых взносов и представление Расчетов производятся организациями по месту их нахождения и по месту нахождения обособленных подразделений, которые начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц.

Принятие решения о наделении обособленного подразделения соответствующими полномочиями принимается плательщиком страховых взносов самостоятельно. В отношении обособленных подразделений крупнейших налогоплательщиков исключений не предусмотрено.

Крупнейшие налогоплательщики представляют все налоговые декларации в налоговый орган по месту учета в качестве крупнейших, но данная норма не распространяется на плательщиков страховых взносов.

Поэтому уплата страховых взносов и представление расчетов по страховым взносам должно производиться ПАО «КАМАЗ» как по месту нахождения организации, так и по месту нахождения обособленных подразделений при соблюдении требований подпункта 7 пункта 3.4. статьи 23 и подпункта 11статьи 431 НК РФ.

В письме ФНС также отмечается, что при представлении Расчета в электронном виде формируется единый файл (без формирования пачек).

При необходимости уточнения раздела 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах» в него включаются сведения о тех застрахованных лицах, в отношении которых производятся изменения (дополнения), с указанием порядкового номера физического лица из первичного расчета.