Налогоплательщики придумывают способы применения ЕНВД при торговле на площади более 150 кв м

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Читатель нашего форума после посещения супермаркета был весьма озадачен и немало удивлен. Расплачиваясь за товары, сложенные в одну корзину, он получил несколько чеков от имени нескольких предпринимателей. «Это такая схема оптимизации налогообложения?» - интересуется покупатель.

Может я чего пропустил в законодательстве по ЕНВД.

Но смотрю в супермаркетах (больше 150 м2) стали выдавать при покупке штук 5 чеков из одной ЧПМ (по видам товраов) - все ИП-ники, как я понимаю на ЕНВД

Это как так можно?

- Джордж

В ходе обсуждения форумчане пришли к выводу, что такая схема – временное явление, до первой проверки и кроме всего прочего в данном случае нарушаются права потребителей, которые своевременно не получают информацию о продавце.

Обсуждение происходит в теме форума «Супермаркет выдает чек из нескольких чеков ИП-ников».