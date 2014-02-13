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С 1 января 2017 года электронные сигареты отнесены к подакцизным товарам

01.02.17 13:14
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УФНС по Республике Мордовия напоминает, что с1 января 2017 года подакцизными товарами признаются электронные системы доставки никотина, жидкости для электронных систем доставки никотина, табак (табачные изделия), предназначенные для потребления путем нагревания.

То есть любая жидкость с содержанием никотина будь то основа, или ароматизированная жидкость на пропиленгликоле, глицерине или их смеси, а также одноразовые электронные сигареты – это уже подакцизный товар.

При налогообложении этой категории товаров применяются акцизные ставки, установленные 193 статьей Налогового кодекса Российской Федерации.

Так, в 2017 году акциз за 1 электронную сигарету составит 40 рублей (в 2018 году – 44 руб., в 2019 – 48 рублей), а за 1 мл жидкости для электронных систем доставки никотина – 10 рублей (в 2018 году – 11 руб., в 2019 – 12 рублей).

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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