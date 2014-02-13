В Москве сменятся реквизиты для уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию

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Отделение ПФР по г. Москве и Московской области сообщает, что с 6 февраля 2017 года меняются банковские реквизиты получателя для уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию застрахованными лицами и работодателями.

Плательщики, зарегистрированные в г. Москве, указывают следующие реквизиты получателя:

ИНН 7703363868, КПП 770301001,

получатель УФК по г. Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и Московской области), банк получателя ГУ Банка России по ЦФО,

БИК 044525000,

счет 40101810045250010041

Плательщики, зарегистрированные по Московской области, указывают следующие реквизиты получателя:

ИНН 7703363868, КПП 770301001,

получатель УФК по Московской области (для ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и Московской области), банк получателя ГУ Банка России по ЦФО,

БИК 044525000,

В ПФР также напомнили, что в 2017 году не изменились коды бюджетной классификации для уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателей в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, которые зачисляются в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации. Таким образом, при заполнении платежных документов применяются следующие коды бюджетной классификации:

392 1 02 02041 06 1100 160 – для перечисления дополнительных страховых взносов застрахованного лица на накопительную пенсию, зачисляемых в Пенсионный фонд РФ;

392 1 02 02041 06 1200 160 – для перечисления взносов работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ.