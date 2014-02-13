Сколько мы на самом деле платим налогов?
01.02.17 13:16
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В 2016 году в России с новой силой возобновилась дискуссия о налоговой реформе — нужно ли менять ставку в 13%? Следует ли ввести прогрессивную шкалу налогообложения? При этом у россиян есть стойкое ощущение, что платят они в бюджет всего ничего — а в основном он формируется за счет доходов от нефти и газа. Это не совсем так: мы отдаем государству почти половину заработка — просто незаметно для себя. «Медуза» выпустила видеообзор, в котором меньше чем за 3 минуты объясняет, как это происходит.
Ерунда, причем кое-как слепленная.
Данные расчетов некоего вскользь упоминаемого Аузана сравниваются со ставкой подоходного налога в т.н. "развитых" странах. А разве в "развитых" странах нет других взносов, акцизов и налогов? И если эту нераскрытую в сюжете методику расчета налоговой нагрузки применить для других стран?
работодатель платит за работника - единственно верный вариант.
я вот тоже не согласен с формулировкой "платит работодатель" про НДФЛ, т.к. это искажает суть.
работодатель платить отчисления с ЗП - ДА, но не вырезанная фраза о том, что "работодатель платит"
Вполне похоже на правду.
P.s. фактически - работодатель платит, а не сотрудник. НДФЛ за вас (это было в слайде на 2.49 минуте)
Подоходный налог - основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических или юридических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законодательством. В ряде стран подоходным налогом называют только налог на доходы физических лиц, а для юридических применяют термины налог на прибыль корпораций или налог на прибыль.
Берём ООО на ОСНО. Берём начисленный ФОТ 15000,00. Считаем
налоги:
НДФЛ 13% – 1950,00, ПФ 22% - 3300,00, ФФОМС 5,1% - 765,00,
ФСС 2,9% - 435,00, ФСС несч сл 1% - 150,00
Итого налогов 6600,00, а работник получит на руки 13050,00,
а работодателю это рабочее место обойдётся в 19650,00.
Дальше считаем проценты:
1) Если 6600,00 от 19650,00 то 33,6%
2) Если 6600,00 от 13050,00 то 50,6%
А ведь многие платят доп тариф в ПФ и ФСС от несч сл бывает
и больше 1%
А ещё работодатель не возьмёт с суммы ФОТ+зарплатные налоги
НДС к зачёту. А мог бы купить сырьё (оборудование) впрок и уменьшить НДС.
ToT, Вы писали:
А возвращают его, например, по декларации с имущественным/социальным вычетом почему-то работнику)
Есть в этом ролике и здравые намеки. Хочешь снизить на себя фискальную нагрузку - не пей, не кури, ходи пешком) И еще овощи со своего огорода - без НДС)
Тут я погорячился)
Продолжу: не ешь, не одевайся, живи в картонной коробке.....Огород без машины? На балконе в кашпо что ли?
Вспомнил анекдот про "доброго" грабителя - снял зимой с прохожего ботинки, а жертве оставил драные кросовки, ну что б тот не замёрз.
Всегда - как только наступает *опа - а давайте плоскую шкалу налогообложения отменим! Дорогие власть-имущие - у нас есть целый государственный институт "платежей за воздух" под названием "НДС" - вот уж воистину "ни о чём но навсегда" - давайте лучше его отменим. Или транспортный например - а? Или взносы ПФР и ОМС - при фактически давно уже платной медицине и про***нной пенсии?
На территории России, к сожалению невозможно создавать СМИ без цензуры. А все кто создает это издание граждане России. Так что не надо тут