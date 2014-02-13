Клерк.Ру
 

Сколько мы на самом деле платим налогов?

01.02.17 13:16
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В 2016 году в России с новой силой возобновилась дискуссия о налоговой реформе — нужно ли менять ставку в 13%? Следует ли ввести прогрессивную шкалу налогообложения? При этом у россиян есть стойкое ощущение, что платят они в бюджет всего ничего — а в основном он формируется за счет доходов от нефти и газа. Это не совсем так: мы отдаем государству почти половину заработка — просто незаметно для себя. «Медуза» выпустила видеообзор, в котором меньше чем за 3 минуты объясняет, как это происходит.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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16 мнений
Клерк
stalk
, Калуга

Ерунда, причем кое-как слепленная.

Данные расчетов некоего вскользь упоминаемого Аузана сравниваются со ставкой подоходного налога в т.н. "развитых" странах. А разве в "развитых" странах нет других взносов, акцизов и налогов? И если эту нераскрытую в сюжете методику расчета налоговой нагрузки применить для других стран?

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Аноним
, Москва

работодатель платит за работника - единственно верный вариант.

я вот тоже не согласен с формулировкой "платит работодатель" про НДФЛ, т.к. это искажает суть.

работодатель платить отчисления с ЗП - ДА, но не вырезанная фраза о том, что "работодатель платит"

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Аноним

Вполне похоже на правду.

P.s. фактически - работодатель платит, а не сотрудник. НДФЛ за вас (это было в слайде на 2.49 минуте)

Подоходный налог - основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических или юридических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законодательством. В ряде стран подоходным налогом называют только налог на доходы физических лиц, а для юридических применяют термины налог на прибыль корпораций или налог на прибыль.

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Аноним
, Ульяновск


Берём ООО на ОСНО. Берём начисленный ФОТ 15000,00. Считаем
налоги:


НДФЛ 13% – 1950,00, ПФ 22% - 3300,00, ФФОМС 5,1% - 765,00,
ФСС 2,9% - 435,00, ФСС несч сл 1% - 150,00


Итого налогов 6600,00, а работник получит на руки 13050,00,
а работодателю это рабочее место обойдётся в 19650,00.


Дальше считаем проценты:


1) Если 6600,00 от 19650,00 то 33,6%

2) Если 6600,00 от 13050,00 то 50,6%

А ведь многие платят доп тариф в ПФ и ФСС от несч сл бывает
и больше 1%

А ещё работодатель не возьмёт с суммы ФОТ+зарплатные налоги
НДС к зачёту. А мог бы купить сырьё (оборудование) впрок и уменьшить НДС.


Eifriger Klerk
Glawbuch
, Москва
Такой популистский ролик, для людей не слишком задумывающихся об экономике в стране.  Для начала хорошо бы уточнить в названии ролика, кто "мы" и кто что платит.
И про "главное отличие нашей страны", по незаметность сдирания налогов, не как в других странах, просто вранье. Неточность, скажем мягко. 
Клерк
AFKoni
, Москва
Гражданина интересует  сколько он стоит для работодателя и сколько он получает на руки. Этот вопрос сразу станет понятен если работник будет получать  всю сумму сам и платить с нее сам все сборы, де если еще дать некую свободу выбора-типа хочу получать пенсию буду платить в ПФР -не хочу не буду платить, сам себе старость обеспечу( какой то мизерный процент надо оставить, мало что,  можно инвалидом стать и в30 лет не работоспособным ,но таких то мало    . Вот тогда и будет все прозрачно . Предпринимателя интересует  сколько он должен заплатить со своей деятельности, за что и какой процент .Чем проще методика тем она прозрачней. И второе  самое важное -любой налог ,сбор( а если он принудительно обязателен то это то же налог с деятельности как словами не играй смысл один) он в цене изделия ,услуги а их оплачивает население. Для примера  банк дает кредит  на строительство дома ,застройщик продает в кредит квартиры  ,а кредит  обязательно бери только в этом же банке - в результате  покупатель дважды оплачивает кредит. В выигрыше банк .Так же и с налогами
Клерк
stalk
, Калуга


 

ToT, Вы писали:

stalk, подоходный налог работодатель и платит.  

 А возвращают его, например, по декларации с имущественным/социальным вычетом почему-то работнику)

Есть в этом ролике и здравые намеки. Хочешь снизить на себя фискальную нагрузку - не пей, не кури, ходи пешком) И еще овощи со своего огорода - без НДС)

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Аноним
, Ульяновск
Хочешь снизить на себя фискальную нагрузку - не пей, не кури, ходи пешком)

 Продолжу: не ешь, не одевайся, живи в картонной коробке.....

И еще овощи со своего огорода - без НДС)
Огород без машины? На балконе в кашпо что ли?

А возвращают его, например, по декларации с имущественным/социальным вычетом почему-то работнику)
Вспомнил анекдот про "доброго" грабителя - снял зимой с прохожего ботинки, а жертве оставил драные кросовки, ну что б тот не замёрз.
Клерк
liman2009
, Брянск
Бред несусветный. Задолбали мусолить это все .Уже сколько лет. И главное меня бесит слово "мы" у журналистов зарубежного издания.
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Аноним
, Щелково

Всегда - как только наступает *опа - а давайте плоскую шкалу налогообложения отменим! Дорогие власть-имущие -  у нас есть целый государственный институт "платежей за воздух" под названием "НДС" - вот уж воистину "ни о чём но навсегда" - давайте лучше его отменим. Или транспортный например - а? Или взносы ПФР и ОМС - при фактически давно уже платной медицине и про***нной пенсии?

Обслуживающий
ToT
, Краснодар
И главное меня бесит слово "мы" у журналистов зарубежного издания.

На территории России, к сожалению невозможно  создавать СМИ без цензуры. А все кто создает это издание граждане России. Так что не надо тут 

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