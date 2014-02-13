В Ленинградской области трудовые и налоговые инспекторы договорились о сотрудничестве
01.02.17 15:19
Просмотров:
31.01.2017 года руководителем Государственной инспекции труда в Ленинградской области подписано Соглашение о межведомственном взаимодействии с руководителем УФНС России по Ленинградской области, сообщается на сайте Роструда.
Соглашение регламентирует координацию деятельности в осуществлении мероприятий направленных на выявление, предупреждение и пресечение нарушений работодателями Ленинградской области налогового и трудового законодательства, снижение неформальной занятости и легализации трудовых отношений и налоговой базы по НДФЛ, обеспечение и защиту прав работников на труд.