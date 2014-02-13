В Брянской области определили населенные пункты, где возможно применение ККТ без онлайн передачи данных или вообще её не применять

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Управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области утвердило перечень местностей, удаленных от сетей связи, в которых пользователи могут применять ККТ без обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме. Приказ от 31.01.2017 № 32 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Право утверждать такие перечни предоставлено субъектам РФ пунктом 7 статьи 2 Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа".

Однако попадание населенного пункта в такой перечень не означает, что организации и ИП, работающие на его территории могут не применять ККТ вообще, для этого требуется другой перечень и он тоже утвержден. Перечень местностей Брянской области, где кассовая техника может не применяться при условии выдачи по требованию документа, подтверждающего факт осуществления расчета с клиентом, опубликован в другом приказе - № 33 от 31.01.2017 г. Но и тут предпринимателей поджидает неприятность. Если они осуществляют торговлю алкоголем (или пивом), то с 31 марта они будут обязаны применять ККТ, даже если торгуют в населенном пункте, указанном в приказе № 33, поскольку вступает в силу новая норма в законе, регулирующем оборот алкоголькой продукции.