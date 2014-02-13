ПФР призывает работодателей передавать по ТКС документы на будущих пенсионеров

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Внедрение практики представления документов для проведения заблаговременной работы в отношении застрахованных лиц, выходящих на пенсию, назначения пенсии в электронном виде, упрощает получение гражданами государственной услуги – назначение пенсии, делает обслуживание населения более качественным и доступным, позволяет экономить рабочее время работников организации, не отвлекать их от рабочего процесса, обеспечивает назначение и выплату пенсии в кратчайшие сроки.

Кадровые службы могут заранее в электронном виде представлять в ПФР документы, необходимые для установления пенсии. В таком случае личное обращение гражданина в клиентскую службу ПФР не требуется. Заблаговременное представление документов для своевременного назначения страховой пенсии и их оценка специалистами обеспечивают полноту и достоверность сведений о пенсионных правах сотрудников, выходящих на пенсию, избавляя их от необходимости самостоятельно собирать необходимые документы. Специалисты при необходимости окажут содействие гражданину в направлении запросов в архивные организации для подтверждения стажа и других данных.

Для осуществления информационного обмена нужно заключить Соглашение между работодателем и Управлением ПФР либо внести дополнение в ранее заключенное Соглашение.

Передача этих сведений осуществляется по защищенным каналам связи с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи работодателя в соответствии с требованиями к защите персональных данных граждан, которые установлены законодательством РФ. При этом сведения передаются только по согласию работника в адрес работодателя на передачу и обработку персональных данных.

Уже достаточно многие работодатели, представляющие отчеты по ТКС, направляют документы на назначение пенсии для предварительной их правовой оценки и заявление по этим же электронным каналам связи.

Отделение ПФР по Владимирской области приглашает всех страхователей к активному взаимодействию и плодотворному сотрудничеству по данному вопросу. Предлагаемое сотрудничество положительно скажется на имидже организации и позволит говорить о ней как социально ответственной, уверены в ПФР.

На 1 января 2017 года соглашения об электронном взаимодействии по предоставлению документов для назначения пенсии заключили 1633 работодателя Владимирской области.