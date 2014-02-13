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В Новгородской области внесли изменения в закон о пониженных ставках УСН

02.02.17 10:43
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Областной закон Новгородской области от 30.01.2017 № 62-ОЗ опубликован вчера на официальном интернет-портале правовой информации. Законом вносятся изменения в статью 1 областного закона "О ставке налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения".

Изменения незначительные, связаны с тем, что старый классификатор ОКВЭД прекратил своё существование, а в областном законе виды деятельности. по которым можно применять пониженные ставки УСН, привязаны к кодам недействующего уже ОК 029-2001.

Благодаря поправкам, налогоплательщики УСН, применявшие пониженные ставки налога, смогут и далее их применять, если их виды соответствуют видам деятельности, указанным в законе.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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