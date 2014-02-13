Началась кампания по представлению физическими лицами сведений об открытых счетах в зарубежных банках

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Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области сообщает о начале кампании по представлению физическими лицами сообщений о счетах, открытых в кредитных учреждениях за пределами территории Российской Федерации.



В рамках кампании проводимой в предыдущем году физическими лицами, зарегистрированными на территории области, представлены сведения о движении средств по 149 счетам (вкладам). При этом по результатам проведенных контрольных мероприятий во Владимирской области 32 физических лица привлечены к административной ответственности за нарушение сроков представления уведомлений об открытии (закрытии, изменении реквизитов) счета в иностранном банке и отчетов о движении средств по этим счетам.



Если физическое лицо является валютным резидентом (в течение года проживает на территории России, а также иностранные граждане и лица без гражданства, также постоянно проживающие в нашей стране) и обладает счетом в банке за пределами Российской Федерации, то у него возникает обязанность по представлению в налоговый орган по месту учета следующих документов:



- уведомление об открытии (закрытии, изменении реквизитов) счетов (вкладов) в иностранных банках;

- отчет о движении средств по таким счетам.

УФНС напоминает, что уведомление об открытии (закрытии, изменении реквизитов) счета (вклада) представляется в налоговый орган не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов такого счета (вклада).



Срок представления отчета о движении средств по этим счетам за 2016 год – до 1 июня 2017 года. Форма отчета предельно проста: помимо личных данных налогоплательщика, реквизитов банка и счета в нем указываются лишь состояние счета на начало и конец периода, а также суммы зачисленных и списанных по счету средств за год. Если счетов несколько, на каждый заполняется отдельный лист отчета. Подать отчет можно лично, через представителя, заказным письмом с уведомлением, через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России. Форму отчета о зарубежных счетах нужно искать в разделе «Документы налогоплательщика» (в подразделе «Обратиться в налоговый орган» последняя строка – «счета в иностранных банках»). Этим сервисом для представления отчета могут воспользоваться и граждане, находящиеся за границей.



Налоговики предупреждают, что в рамках проводимой государством политики по деофшоризации экономики, с 2018 года налоговые органы будут получать всю информацию о счетах в банках за пределами территории Российской Федерации компаний и граждан от иностранных государств в автоматическом режиме (Многостороннее соглашение компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах и их владельцах).



Представление информации об имеющихся у Вас иностранных счетах в налоговые органы в кратчайшие сроки позволит вам избежать административной ответственности в виде штрафа до пяти тысяч рублей и до двадцати тысяч рублей за повторное непредставление отчета о движении средств по таким счетам. Кроме того, сокрытая информация будет являться поводом для проведения в отношении ваших заграничных активов мероприятий налогового и валютного контроля.