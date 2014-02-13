Бухгалтер перечислил деньги на счет поставщика в обанкротившемся банке

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Один из посетителей нашего форума обратился к коллегам за советом. Компания получила от поставщика товар без предоплаты. Счет на оплату поставщик не выставлял и бухгалтер произвела оплату на основании накладной. Предварительно бухгалтер был извещен о том, что на прежний расчетный счет поставщика деньги перечислять не следует, так как банк, в котором был открыт этот счет – «лопнул».

Однако бухгалтер, скопировав в программе предыдущую платежку, не вспомнила об этом нюансе, в результате чего деньги со счета покупателя ушли, а поставщик ими воспользоваться не может.

«Что делать? Неужели платить повторно?» - интересуется наш читатель.

в городе обанкротился банк, бухгалтеру ещё до нового года было дано распоряжение в этот банк не перечислять деньги. Менеджер принес накладную, товар получил, счета нет, дали распоряжение оплатить без счета по накладной, бухгалтер оплатил скопировав предыдущее платежное поручение изменив сумму и назначение, а банк не проверила, и получилось так, что деньги ушли в обанкротившийся банк. Наш банк возврат нам не сделал, а продавец не может деньги вытащить из того банка банкрота. Что теперь делать?



если будет повторное перечисление то нужно будет эту сумму удерживать из зарплаты виновных, а кто виновен, бухгалтер , менеджер?

- Аноним

А как вы думаете – должен ли бухгалтер понести финансовое наказание за такую оплошность?

Обсуждение происходит в теме форума «Ошибка перечисления».