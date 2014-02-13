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ФНС разработает меры, минимизирующие возможность ухода от налогов через процедуру банкротства компании

02.02.17 13:21
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ФНС намерена закрыть лазейки по уходу от налогов для недобросовестных владельцев компаний при их банкротстве. Для решения этой задачи может быть разработано четыре группы мер, которые расширят возможности по продаже имущества должника и снизят влияние бенефициаров компаний на судебный процесс. Об этом «Известиям» рассказал официальный представитель ФНС.

Во-первых, в ФНС считают необходимым сделать процедуру торгов в банкротстве открытой и максимально простой, чтобы заинтересованный в имуществе должника мог быстро и без лишних бюрократических процедур купить актив, а вырученные деньги пошли бы в том числе на выплату налогов.

Во-вторых, сама процедура банкротства должна проходить без определяющего участия акционеров компании и аффилированных лиц, которые часто отстаивают свои интересы всеми правдами и неправдами.

— Лица, неэффективно управлявшие предприятием до его банкротства, должны быть в стороне от принятия управленческих решений в процедуре банкротства для исключения недобросовестного влияния на ход такой процедуры, — уверен представитель ФНС.

В-третьих, ФНС предлагает привлекать истинных бенефициаров к ответственности вне зависимости от того, находятся они в России или за ее пределами.

— Реальные собственники предприятий-должников должны осознавать неотвратимость наказания в случае недобросовестных действий с их стороны, — отметил он.

Наконец, ФНС считает важным решать проблему аффилированности арбитражных управляющих с отдельными участниками дела о банкротстве.

— Выходом может стать внедрение системы независимого случайного выбора арбитражных управляющих с учетом эффективности ведения ими процедур банкротства, соблюдения ими законодательства и прав лиц, участвующих в делах о банкротстве, — пояснил представитель ФНС.

Юристы логику налоговой понимают, но предупреждают, что компании часто готовятся к банкротству заранее, поэтому эффект от предлагаемых мер может быть слабее ожиданий.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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